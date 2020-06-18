Пассажирка поезда хотела незаконно вывезти из Бурятии два чемодана с косметикой

Суд конфисковал косметику в доход государства



В Бурятии Кяхтинский районный суд рассмотрел дело о недекларировании товаров по установленной форме (ч. 1 ст. 16.2 КРФоАП).



Установлено, что женщина, следовавшая в поезде «Иркутск-Улан-Батор», заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую декларацию на перемещаемые в ручной клади товары не подала.



Однако во время досмотра выяснилось, что у пассажирки в двух чемоданах находилась косметика на общую рыночную стоимость свыше 300 тысяч рублей.



Нарушительница вину признала и раскаялась. Суд назначил административное наказание в виде конфискации косметики в доход государства.



