 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Пассажирка поезда хотела незаконно вывезти из Бурятии два чемодана с косметикой

Пассажирка поезда хотела незаконно вывезти из Бурятии два чемодана с косметикой
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд конфисковал косметику в доход государства

В Бурятии Кяхтинский районный суд рассмотрел дело о недекларировании товаров по установленной форме (ч. 1 ст. 16.2 КРФоАП).

Установлено, что женщина, следовавшая в поезде «Иркутск-Улан-Батор», заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую декларацию на перемещаемые в ручной клади товары не подала.

Однако во время досмотра выяснилось, что у пассажирки в двух чемоданах находилась косметика на общую рыночную стоимость свыше 300 тысяч рублей.

Нарушительница вину признала и раскаялась. Суд назначил административное наказание в виде конфискации косметики в доход государства.

конфискация Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкальском нацпарке открыли въезд для жителей других регионов России
В Забайкальском нацпарке открыли въезд для жителей других регионов России
Общество, 18.06.2020
Все посетители «Заповедного Подлеморья» должны носить маски и перчатки
В Бурятии презентовали проект нового терминала аэропорта «Байкал»
В Бурятии презентовали проект нового терминала аэропорта «Байкал»
Общество, 18.06.2020
Площадь нового терминала расширят до 6500 квадратных метров
В Бурятии за сутки задержали 23 пьяных водителя
В Бурятии за сутки задержали 23 пьяных водителя
Общество, 18.06.2020
Двоим автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное нарушение
В Бурятии за сутки выявили 54 новых случая COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 54 новых случая COVID-19
Общество, 18.06.2020
Сейчас лечение проходит 871 человек
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два общепита
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два общепита
Общество, 18.06.2020
В одном из кафе не было условий для мытья посуды
На Байкале в Бурятии на два месяца закрыли гостевой дом за нарушения
На Байкале в Бурятии на два месяца закрыли гостевой дом за нарушения
Общество, 18.06.2020
Роспотребнадзор провёл проверку по выполнению требований работы в условиях пандемии
В Улан-Удэ до Медведчиково маршрутки сегодня ездят до 19:00
В Улан-Удэ до Медведчиково маршрутки сегодня ездят до 19:00
Общество, 18.06.2020
Режим работы городского общественного транспорта на 18 июня
В Улан-Удэ водителей через суд лишили прав
В Улан-Удэ водителей через суд лишили прав
Общество, 18.06.2020
Мужчины состоят на учёте в наркодиспансере
В Улан-Удэ до +28
В Улан-Удэ до +28
Общество, 18.06.2020
В столице Бурятии осадков не ожидается
В Кабанском районе Бурятии проведут танцевальный флешмоб
В Кабанском районе Бурятии проведут танцевальный флешмоб
Общество, 17.06.2020
Онлайн-конкурс будет приурочен к празднованию Дня молодёжи
В Забайкалье завершается подсчёт численности дзерена
В Забайкалье завершается подсчёт численности дзерена
Общество, 17.06.2020
Общий учёт численности ведётся совместно Россией и Монголией
Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 17.06.2020
В онлайн-турнире приняли участие спортсмены из семи стран

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^