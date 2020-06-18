Суд конфисковал косметику в доход государства
В Бурятии Кяхтинский районный суд рассмотрел дело о недекларировании товаров по установленной форме (ч. 1 ст. 16.2 КРФоАП).
Установлено, что женщина, следовавшая в поезде «Иркутск-Улан-Батор», заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую декларацию на перемещаемые в ручной клади товары не подала.
Однако во время досмотра выяснилось, что у пассажирки в двух чемоданах находилась косметика на общую рыночную стоимость свыше 300 тысяч рублей.
Нарушительница вину признала и раскаялась. Суд назначил административное наказание в виде конфискации косметики в доход государства.
Пассажирка поезда хотела незаконно вывезти из Бурятии два чемодана с косметикой
Общество, Фото:
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