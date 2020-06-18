Двоим автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное нарушение
Вчера на территории Бурятии инспекторами ДПС выявлено 394 нарушения ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителей с признаками опьянения из них 2 автомобилиста за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.
Камерами ЦАФАП зафиксировано 809 нарушений ПДД.
Также в зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями автомобилей. Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июня пьяный водитель без прав задавил лежащего на земле пешехода. 54-летний мужчина погиб.
В Бурятии за сутки задержали 23 пьяных водителя
Общество, Фото:
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