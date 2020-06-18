Мужчины состоят на учёте в наркодиспансере
Двое улан-удэнцев, имеющие водительские удостоверения, состоят на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Управление автотранспортом им противопоказано ввиду создания угрозы безопасности дорожного движения.
- Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав на управление транспортными средствами указанными лицами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Октябрьский районный суд удовлетворил иск. Решения суда вступили в законную силу.
В Улан-Удэ водителей через суд лишили прав
Общество, Фото:
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