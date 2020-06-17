В Бурятии двое парней избили до смерти мужчину

Молодые люди «заступились» за свою знакомую, ранее заявившую, что мужчина её изнасиловал



Утром 16 июня в одном из домов в Гусиноозерске было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего смерть потерпевшего».



По подозрению в совершении преступления задержаны два парня 18 и 27 лет. Они подробно допрошены об обстоятельствах происшествия. Молодым людям предъявлено обвинение.



По данным следствия, 15 июня вечером обвиняемые молодые люди распивали спиртные напитки в Гусиноозерске в компании знакомых. В ходе застолья одна из девушек заявила, что недавно её изнасиловал бывший сожитель матери, к которому она зашла в гости. Собутыльники решили разобраться с мужчиной. Они ворвались к нему в дом и стали избивать. Сначала несколько ударов хозяину нанесла девушка, заявившая об изнасиловании, затем к ней присоединились обвиняемые молодые люди, которые повалили потерпевшего на диван и с силой принялись наносить ему удары ногами по голове и туловищу.



Затем компания молодёжи покинула дом. Избитый мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия. Под утро его тело обнаружил родственник, который обратился в правоохранительные органы.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Девушка, заявившая об изнасиловании во время застолья, ранее в правоохранительные органы не обращалась. Материалы с её показаниями в указанной части выделены в отдельное производство для процессуальной проверки сообщения о совершении потерпевшим полового преступления. «По данному факту также будет принято правовое решение», - заключили в СУ СК РФ по Бурятии.





