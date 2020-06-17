 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

В Бурятии двое парней избили до смерти мужчину

В Бурятии двое парней избили до смерти мужчину
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодые люди «заступились» за свою знакомую, ранее заявившую, что мужчина её изнасиловал

Утром 16 июня в одном из домов в Гусиноозерске было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления задержаны два парня 18 и 27 лет. Они подробно допрошены об обстоятельствах происшествия. Молодым людям предъявлено обвинение.

По данным следствия, 15 июня вечером обвиняемые молодые люди распивали спиртные напитки в Гусиноозерске в компании знакомых. В ходе застолья одна из девушек заявила, что недавно её изнасиловал бывший сожитель матери, к которому она зашла в гости. Собутыльники решили разобраться с мужчиной. Они ворвались к нему в дом и стали избивать. Сначала несколько ударов хозяину нанесла девушка, заявившая об изнасиловании, затем к ней присоединились обвиняемые молодые люди, которые повалили потерпевшего на диван и с силой принялись наносить ему удары ногами по голове и туловищу.

Затем компания молодёжи покинула дом. Избитый мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия. Под утро его тело обнаружил родственник, который обратился в правоохранительные органы.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Девушка, заявившая об изнасиловании во время застолья, ранее в правоохранительные органы не обращалась. Материалы с её показаниями в указанной части выделены в отдельное производство для процессуальной проверки сообщения о совершении потерпевшим полового преступления. «По данному факту также будет принято правовое решение», - заключили в СУ СК РФ по Бурятии.


уголовное дело побои
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 17.06.2020
В онлайн-турнире приняли участие спортсмены из семи стран
В Забайкалье выпустили более 400 тысяч мальков пеляди
В Забайкалье выпустили более 400 тысяч мальков пеляди
Общество, 17.06.2020
Рыбную молодь выпустили в озеро Иван
В 9 районах Бурятии появились новые площадки ГТО
В 9 районах Бурятии появились новые площадки ГТО
Общество, 17.06.2020
Стоимость спортивной площадки – 3 миллиона рублей
В Бурятии двое парней избили до смерти мужчину
В Бурятии двое парней избили до смерти мужчину
Общество, 17.06.2020
Молодые люди «заступились» за свою знакомую, ранее заявившую, что мужчина её изнасиловал
Музей Улан-Удэ приглашает поучаствовать в акции «Радость Победы»
Музей Улан-Удэ приглашает поучаствовать в акции «Радость Победы»
Общество, 17.06.2020
Из присланных рисунков, посвящённых 75-летию Победы, создадут видеоролик
В Забайкалье казачий фестиваль состоится в новом онлайн-формате
В Забайкалье казачий фестиваль состоится в новом онлайн-формате
Общество, 17.06.2020
По итогам фестиваля будет показан гала-концерт победителей
Преподаватель из Улан-Удэ о поправках к Конституции: «В центре должен находиться человек труда»
Преподаватель из Улан-Удэ о поправках к Конституции: «В центре должен находиться человек труда»
Общество, 17.06.2020
Преподавателя истории и обществознания Марину Цыдыпову больше всего интересуют поправки в социальной сфере
В Улан-Удэ депутаты горсовета рассмотрели вопрос нехватки кадров в школах и детсадах
В Улан-Удэ депутаты горсовета рассмотрели вопрос нехватки кадров в школах и детсадах
Общество, 17.06.2020
Они планируют до осени выработать предложения по острой проблеме
Соцучреждения Бурятии присоединились к акциям в День России
Соцучреждения Бурятии присоединились к акциям в День России
Общество, 17.06.2020
Государственный праздник отметили флешмобами, конкурсами и прочими мероприятиями
В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
Общество, 17.06.2020
Герой Советского Союза Гавриил Митин работал кузнецом в селе Новая Кука
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Общество, 17.06.2020
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
В Иркутске горела школа
В Иркутске горела школа
Общество, 17.06.2020
Возгорание было своевременно выявлено

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^