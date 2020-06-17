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Преподаватель из Улан-Удэ о поправках к Конституции: «В центре должен находиться человек труда»

Преподаватель из Улан-Удэ о поправках к Конституции: «В центре должен находиться человек труда»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Преподавателя истории и обществознания Марину Цыдыпову больше всего интересуют поправки в социальной сфере

С 25 июня по 1 июля в стране состоится общероссийское голосование по правкам в Конституцию. Согласно социологическому исследованию, 79,8% процента опрошенных среди населения Бурятии планируют принять участие в голосовании. 

Улан-удэнка Марина Цыдыпова – преподаватель истории и обществознания Техникума строительства и городского хозяйства, поделилась с «Байкал-Daily» своим мнением о голосовании. Её больше всего интересуют поправки в социальной сфере.

- Социальные обязательства государства, которые будут закреплены в Конституции, это, конечно, положительно. В числе основных изменений - обеспечение защиты трудовых прав, минимальный размер оплаты труда, который должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, индексация пенсии не реже раза в год, - говорит она. 

Теперь предложено закрепить в новом пункте 5 статьи 75 уважение к труду и защиту прав граждан. Преподаватель истории считает этот пункт одним из важнейших:

- В основе любого общества всегда в центре должен находиться человек труда, поэтому важно закрепить его роль в Конституции, - отмечает улан-удэнка.

По её словам, поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, поддерживают многие.

- Я, как преподаватель обществознания, положительно отношусь к поправкам. Также понимаю, что сегодня много споров вокруг поправок. Некоторые граждане возражают, не хотят идти на референдум, потому что все поправки идут единым пакетом. Но я думаю, поправки в социальной сфере поддерживают многие – и семья, и пенсионеры, и работающие граждане, - призналась преподаватель.
Конституция
 
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