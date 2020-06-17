В Улан-Удэ депутаты горсовета рассмотрели вопрос нехватки кадров в школах и детсадах

Они планируют до осени выработать предложения по острой проблеме



Сегодня прошло заседание комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета. Депутаты рассмотрели несколько вопросов, и одним из самых обсуждаемых стала подготовка учителей и воспитателей для работы в новых школах и детских садах.



- С 2019 года в связи с реализацией национальных проектов «Образование» и «Демография» в городе Улан-Удэ построены школы и детские сады. Вместе с решением проблемы дефицита мест в школах и детских садах встал вопрос об обеспечении учреждений педагогическими кадрами. Решать эту проблему начали ещё в 2018 году, - отметила заместитель председателя Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.



Только в строящиеся детские сады требовалось 306 педагогов – 220 воспитателей и 86 психологов, логопедов, учителей бурятского и английского языков, музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре.



Для решения этой проблемы была разработана дорожная карта, и рассчитана необходимая потребность в педагогах. Совместно с Центром занятости и заведующими детсадами Комитет по образованию Улан-Удэ искал педагогов на ярмарках вакансий и привлекал выпускников БГУ и педагогического колледжа.



Также за счёт республиканского бюджета на профессиональную переподготовку было направлено 115 человек, из них только 55 имели педагогическое образование, остальные - учились по другим специальностям.



Таким образом, все новые детские сады, введённые в эксплуатацию с марта 2020 года, укомплектованы педагогами на 100%.



- В 2020 году мы ожидаем открытие ещё 2 детских садов в микрорайонах Сокол и 140а, по микрорайону Сокол укомплектованность педагогами составляет 100%. По микрорайону 140а требуется 18 воспитателей и 9 прочих педагогов. В настоящее время все прочие педагоги набраны, ожидают трудоустройства. Из 18 воспитателей набрано 8 человек, 4 из них направлены на курсы профессиональной переподготовки, - добавила Любовь Цепкова.



Требуются и преподаватели в школы. Сейчас в гимназии №33 не хватает трёх учителей начальных классов, учителя истории и географии.



Подобная ситуация складывается в ещё не открывшейся школе №25. Там не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, физкультуры и технологии.



По итогам заседания, депутаты запросили информацию у комитета по образованию о численности учителей в образовательных учреждениях города и нехватке кадров.



- Хотим в рабочем порядке обсудить, как можно повлиять на эту ситуацию, чтобы и статус, и удержание людей в этой профессии улучшилось в городе. Без учителей смысл строить новые школы, если некому преподавать и воспитывать в дошкольных учреждениях. Мы хотим изучить, какая практика у нас есть в городе и регионе по аналогичным профессиям, что было придумано. Хотим рассмотреть варианты дополнительных плюсов для учителей, чтобы они больше оставались на своих местах и не хотели уехать или поменять свою профессию. Думаю, что до осени мы составим предложения, - сказал Денис Гармаев, председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.

