В Улан-Удэ депутаты горсовета рассмотрели вопрос нехватки кадров в школах и детсадах

Они планируют до осени выработать предложения по острой проблеме
Сегодня прошло заседание комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета. Депутаты рассмотрели несколько вопросов, и одним из самых обсуждаемых стала подготовка учителей и воспитателей для работы в новых школах и детских садах.
- С 2019 года в связи с реализацией национальных проектов «Образование» и «Демография» в городе Улан-Удэ построены школы и детские сады. Вместе с решением проблемы дефицита мест в школах и детских садах встал вопрос об обеспечении учреждений педагогическими кадрами. Решать эту проблему начали ещё в 2018 году, - отметила заместитель председателя Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.
Только в строящиеся детские сады требовалось 306 педагогов – 220 воспитателей и 86 психологов, логопедов, учителей бурятского и английского языков, музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре.
Для решения этой проблемы была разработана дорожная карта, и рассчитана необходимая потребность в педагогах. Совместно с Центром занятости и заведующими детсадами Комитет по образованию Улан-Удэ искал педагогов на ярмарках вакансий и привлекал выпускников БГУ и педагогического колледжа.
Также за счёт республиканского бюджета на профессиональную переподготовку было направлено 115 человек, из них только 55 имели педагогическое образование, остальные - учились по другим специальностям.
Таким образом, все новые детские сады, введённые в эксплуатацию с марта 2020 года, укомплектованы педагогами на 100%.
- В 2020 году мы ожидаем открытие ещё 2 детских садов в микрорайонах Сокол и 140а, по микрорайону Сокол укомплектованность педагогами составляет 100%. По микрорайону 140а требуется 18 воспитателей и 9 прочих педагогов. В настоящее время все прочие педагоги набраны, ожидают трудоустройства. Из 18 воспитателей набрано 8 человек, 4 из них направлены на курсы профессиональной переподготовки, - добавила Любовь Цепкова.
Требуются и преподаватели в школы. Сейчас в гимназии №33 не хватает трёх учителей начальных классов, учителя истории и географии.
Подобная ситуация складывается в ещё не открывшейся школе №25. Там не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, физкультуры и технологии.
По итогам заседания, депутаты запросили информацию у комитета по образованию о численности учителей в образовательных учреждениях города и нехватке кадров.
- Хотим в рабочем порядке обсудить, как можно повлиять на эту ситуацию, чтобы и статус, и удержание людей в этой профессии улучшилось в городе. Без учителей смысл строить новые школы, если некому преподавать и воспитывать в дошкольных учреждениях. Мы хотим изучить, какая практика у нас есть в городе и регионе по аналогичным профессиям, что было придумано. Хотим рассмотреть варианты дополнительных плюсов для учителей, чтобы они больше оставались на своих местах и не хотели уехать или поменять свою профессию. Думаю, что до осени мы составим предложения, - сказал Денис Гармаев, председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.
В Улан-Удэ депутаты горсовета рассмотрели вопрос нехватки кадров в школах и детсадах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Герой Советского Союза Гавриил Митин работал кузнецом в селе Новая Кука
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
Уголовное дело направлено в суд
Возгорание было своевременно выявлено
Туристы отказались от эвакуации
Мужчина получил условный срок
Акция будет платная, деньги передадут в помощь ветеранам
Для иностранцев проводят мастер-классы и экскурсии
Нарушение было выявлено повторно
Женщина продала 60 таблеток с сибутрамином
После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
Подключиться смогут 20 тысяч жителей
Рейсы будут выполнять «Уральские авиалинии»
Это связано с противоклещевой обработкой