 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

В Бурятии лесничего обвиняют в получении взяток от бизнесменов

В Бурятии лесничего обвиняют в получении взяток от бизнесменов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело направлено в суд

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении участкового лесничего Еравнинского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства.

37-летний мужчина обвиняется в совершении трёх преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и одного преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года обвиняемый за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без необходимых документов. От одного предпринимателя чиновник получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек.

Ещё одну взятку он получил от бизнесмена, обратившегося с вопросом о возвращении ранее задержанного грузовика с древесиной, предлагая помощь и покровительство.

Кроме этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе с ещё одним участковым лесничим во время рейда на территории Хоринского района обнаружил в пункте приёма и отгрузки древесины лесовоз. С последнего разгружали свежеспиленные стволы без необходимых документов.

Напарник обвиняемого потребовал и получил у владельцев груза взятку в размере 30 тысяч рублей, взамен которой они не стали изымать древесину, задерживать виновных лиц и их транспортное средство.

Данное уголовное дело в отношении второго лесничего было выделено из основного и направлено для дальнейшего производства в Хоринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии. Следственным отделом расследование в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, также уже завершено.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования по обоим уголовным делам собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем они вместе с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии. 
суд уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
Общество, 17.06.2020
Герой Советского Союза Гавриил Митин работал кузнецом в селе Новая Кука
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Общество, 17.06.2020
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
В Иркутске горела школа
В Иркутске горела школа
Общество, 17.06.2020
Возгорание было своевременно выявлено
В Бурятии «Свеча памяти» пройдёт в онлайн-режиме
В Бурятии «Свеча памяти» пройдёт в онлайн-режиме
Общество, 17.06.2020
Акция будет платная, деньги передадут в помощь ветеранам
Семья в Бурятии развивает агротуризм
Семья в Бурятии развивает агротуризм
Общество, 17.06.2020
Для иностранцев проводят мастер-классы и экскурсии
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
Общество, 17.06.2020
После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество, 17.06.2020
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
Общество, 17.06.2020
Это связано с противоклещевой обработкой

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^