В Бурятии лесничего обвиняют в получении взяток от бизнесменов

Уголовное дело направлено в суд
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении участкового лесничего Еравнинского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства.
37-летний мужчина обвиняется в совершении трёх преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и одного преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».
По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года обвиняемый за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей.
От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без необходимых документов. От одного предпринимателя чиновник получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек.
Ещё одну взятку он получил от бизнесмена, обратившегося с вопросом о возвращении ранее задержанного грузовика с древесиной, предлагая помощь и покровительство.
Кроме этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе с ещё одним участковым лесничим во время рейда на территории Хоринского района обнаружил в пункте приёма и отгрузки древесины лесовоз. С последнего разгружали свежеспиленные стволы без необходимых документов.
Напарник обвиняемого потребовал и получил у владельцев груза взятку в размере 30 тысяч рублей, взамен которой они не стали изымать древесину, задерживать виновных лиц и их транспортное средство.
Данное уголовное дело в отношении второго лесничего было выделено из основного и направлено для дальнейшего производства в Хоринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии. Следственным отделом расследование в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, также уже завершено.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования по обоим уголовным делам собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем они вместе с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии лесничего обвиняют в получении взяток от бизнесменов
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