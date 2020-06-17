Возгорание было своевременно выявлено
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили детей, чья шалость могла привести к пожару на территории школы №63 в Иркутске. Возгорание было своевременно выявлено и предотвращено экипажем патрульно-постовой службы полиции.
Вечером 15 июня стражи порядка заметили, как из-под фасада здания учреждения, обшитого сайдингом, идёт дым. Они предупредили об инциденте сторожа и с помощью огнетушителей сократили активное тление утеплительного материала.
В ходе проводимой проверки сотрудники ОВД внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив одной из них попали трое мальчиков, одного из которых узнала инспектор по делам несовершеннолетних. Информация о его причастности к инциденту вскоре подтвердилась. Как оказалось, дети в возрасте 9, 10 и 12 лет гуляли на прилегающей территории и поджигали тополиный пух, скопление которого могло стать главной причиной случившегося.
- С каждым из ребят полицейские провели профилактическую беседу, а семью, в которой воспитывается самый старший из мальчиков, имевший при себе зажигалку и непосредственно поджигавший растительность, инспекторы поставили на профилактический учёт. В отношении родителей подростка составлен административный протокол, который будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутске горела школа
Общество, Фото:
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