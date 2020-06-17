В Бурятии спасатели нашли туристов, потерпевших бедствие

Туристы отказались от эвакуации
В Бурятии спасатели нашли туристов из Иркутской области, потерпевших бедствие в верховьях реки Китой-Кин в Окинском районе.
«От эвакуации отказались, но помощь приняли», - так в двух словах пояснили спасатели Пожарно-спасательной службы Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться потерпевшие бедствие туристы, поступила вечером 15 июня. Очевидец сообщил о том, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углём была сделана надпись «SOS 14.06.20 г.» и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров.
Накануне, 16 июня, также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 45 и 44 лет - её муж с приятелем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.
Поиски двоих мужчин велись с утра сегодняшнего дня с помощью авиации МЧС России в Окинском районе Бурятии. Их маршрут был неизвестен – облет вертолётом Ми-8 совершался по большой траектории. Двое мужчин, находившиеся на берегу горной реки Китой-Кин без связи и продуктов, были обнаружены с воздуха. На берегу стоял щит с надписью «SOS». Люди ночевали в зимовье.
- Аэролодка туристов сломалась при сплаве по горной реке, и они, отказавшись от дальнейшего пути, нашли зимовье, где и проводили время в ожидании помощи. Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра. В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась, - рассказал начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Екименко.
Выяснилось, что туристы поставили баннер с красноречивой надписью «SOS» для привлечения внимания других людей, сплавляющихся по реке. Однако на помощь им никто не пришёл. Лишь один человек сообщил о сигнале бедствия в службу спасения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Бурятии спасатели нашли туристов, потерпевших бедствие
Общество, Фото:
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