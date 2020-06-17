Семья в Бурятии развивает агротуризм

Для иностранцев проводят мастер-классы и экскурсии
В Хоринском районе Бурятии развивают село с помощью агротуризма. Здесь проводят мастер-классы по валянию из шерсти, пеший поход на пастбища, вовлечение в атмосферу труда и интереса к ремеслу. Это привлекает туристов из Франции, Италии и Китая.
Семья Жамболдоржиевых одной из первых в Хоринском районе начала развивать сельский туризм. Сюда на территорию туристического комплекса «Алан Гуа», расположенного в селе Георгиевское пребывают туристы к подножию Пяти ханов на стоянку действующих фермеров. За три года здесь побывало более 50 гостей, в том числе из-за рубежа Франции, Италии и Китая.
Во вторник, 16 июня с рабочим визитом хозяйство посетил Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов.
- Агротуризм становится все более популярным. И, если изначально, желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были единицы, то сейчас их становится все больше. Люди задумываются о качестве жизни и о качестве продуктов, которые они едят. Более того, иностранцам интересно все, что связано с жизнью на земле. То есть помимо погружения в сельский быт, в процессы производства фермерского продукта они хотят изучать традиционные ремесла, знакомиться с региональными брендами и гастрономией, - пояснил Булат Цыренжапов.
Супруги Бэлигто и Цыцыгма Жамболдоржиевых занимаются разведением овец породы «бубэй», содержат коров, лошадей и индюков на площади 142 га. Стоянки обеспечены энергоснабжением, водоснабжением, канализацией, газовой и электроплитами. Имеется баня и душевая. В доме одновременно можно принять до 10 человек. На территории расположены надворные постройки: юрта- гостевая, юрта-спальня, юрта- музей, экспонат бурятской национальной шапки, площадка для детей.
Хозяйка освоила технологию первичной обработки шерсти. Изготавливает одеяла, украшения и даже игрушки. Самостоятельно проводит мастер-классы.
«Зелёный туризм» новое явление в Бурятии, но и такие услуги сегодня стараются продвигать в районах. В 2014 году этнокомплексы «Степной кочевник» в Заиграевском районе и в «Гостях у семейских» в Тарбагатайском районах вошли в сборник успешных проектов Минкультуры РФ «сельский туризм в России», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.
Семья в Бурятии развивает агротуризм
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