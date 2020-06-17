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Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях

Иркутские шашисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:pixabay.com
В онлайн-турнире приняли участие спортсмены из семи стран

Иркутские спортсмены завоевали три медали на всероссийских онлайн-соревнованиях по русским и стоклеточным шашкам, посвящённым памяти детского тренера Валерия Владимировича Мисника. Турнир проводило с 9 по 10 июня Кузбасское региональное отделение федерации шашек России.

Игры проходили в шести возрастных группах. Участие в них приняли представители 28 регионов России, а также спортсмены из шести стран – из Армении, Украины, Эстонии, Белоруссии, Узбекистана, Латвии. Иностранцы участвовали вне конкурса. В турнире по русским шашкам играли 325 человек, по стоклеточным шашкам – 234 спортсмена.

Среди мужчин серебряным призёром по русским шашкам стал мастер спорта России, тренер Дмитрий Никифоров. Среди мальчиков до 9 лет второе место по русским шашкам и третье место по стоклеточным шашкам занял воспитанник Дмитрия Никифорова Михаил Кривошеенко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт Иркутская область всероссийские соревнования шашки
 
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