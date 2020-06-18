В столице Бурятии осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня, по республике ночью по крайнему северу и юго-западу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9, днём до 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, по Бунтовскому району до 1-3 мороза, заморозки, днём 24-29, местами 15-20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью 7-9, днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ до +28
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