В Улан-Удэ до +28

В столице Бурятии осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня, по республике ночью по крайнему северу и юго-западу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9, днём до 12-15 м/с.



Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, по Бунтовскому району до 1-3 мороза, заморозки, днём 24-29, местами 15-20 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью 7-9, днём 26-28 тепла.

