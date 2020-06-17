В Забайкалье завершается подсчёт численности дзерена

Общество, Фото: Сохондинский природный биосферный заповедник

Общий учёт численности ведётся Россией и Монголией на территории двух стран



Специалисты Даурского заповедника завершают учёт численности дзеренов в южных районах Забайкальского края. Подсчёт антилоп проводится согласованно с учётом на всём ареале обитания дзерена, охватывающего зону на востоке и в центре Монголии. Последний раз попытки установить общую мировую численность дзерена предпринимались более 10 лет назад.



В учётных работах принимают участие десятки экипажей обученных людей. Даурский заповедник задействовал семь групп, каждая из которых охватит специально выделенную учётную зону.



Учётные работы начаты 10 июня. К этому времени дзерены-мигранты, пришедшие в край прошлой осенью, вернулись в Монголию. Возвращение домой они начали ещё в марте, как только начал таять снег. На 16 июня любые значительные перемещения дзеренов, связанные с весенней миграций, прекратились.



- Ушли все животные, кто желал или набрался смелости это сделать. Случается, что некоторые из антилоп боятся плыть через реки или опасаются построенных человеком препятствий – железной дороги или ограждения из колючей проволоки. Замешкавшись, они вовремя не уходят, а, значит, остаются ещё на год или навсегда. Среди самых активных и верных сторонников возвращения в Монголию – взрослые самки. Они стремятся ко времени родов прийти в те места, где родились сами. Если в их исконных «родильных домах» всё нормально с кормами, а в этом году с этим даже отлично, то лишь непреодолимые обстоятельства удержат их в местах зимовок, – рассказывает разработчик программы по возвращению в Забайкалье дзерена Вадим Кирилюк.



Таким образом, определяется численность дзеренов, которые находятся в Забайкальском крае к началу размножения. На сегодня проведены учёты в зоне самого плотного размещения антилоп – в Даурском заповеднике и его охранной зоне, а также в заказнике «Долина дзерена». Здесь живут те дзерены, которые с помощью сотрудников заповедника вернулись сюда несколько поколений назад, а также добавившиеся к ним в последние три года.



Подсчёт ещё не закончен, но уже можно сделать предварительный вывод – в этом году дзеренов к началу лета почти в два раза меньше, чем год назад. Похоже, что остававшиеся перед прошлым летом после рекордной зимовки дополнительные двадцать с лишним тысяч антилоп в основной своей массе ушли в Монголию.



- Об окончательных выводах напишем позже, а пока можно сделать одно интересное наблюдение: в этом году роды у дзеренов начались как никогда рано – первый новорожденный бегал с матерью 11 июня, что на несколько дней раньше обычного, – сообщает Вадим Кирилюк.



По информации Даурского заповедника, в учётных работах принимают участие специалисты Госохотслужбы Забайкальского края, а также Сохондинского заповедника.

