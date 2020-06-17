Забайкалке грозит реальный срок из-за продажи таблеток для похудения

Женщина продала 60 таблеток с сибутрамином



В Чите 35-летняя местная жительница сбыла 60 таблеток для похудения. По заключению эксперта, изъятые у подозреваемой капсулы являются сильнодействующим веществом сибутрамином, запрещенным к обороту в Российской Федерации, общей массой 19 граммов.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

