 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

Забайкалке грозит реальный срок из-за продажи таблеток для похудения

Забайкалке грозит реальный срок из-за продажи таблеток для похудения
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина продала 60 таблеток с сибутрамином

В Чите 35-летняя местная жительница сбыла 60 таблеток для похудения. По заключению эксперта, изъятые у подозреваемой капсулы являются сильнодействующим веществом сибутрамином, запрещенным к обороту в Российской Федерации, общей массой 19 граммов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
полиция уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
Общество, 17.06.2020
После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество, 17.06.2020
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
Общество, 17.06.2020
Это связано с противоклещевой обработкой
На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке
На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке
Общество, 17.06.2020
У нарушителей нашли 18 рыболовные сетей
Жители Бурятии могут отправить электронные заказные письма
Жители Бурятии могут отправить электронные заказные письма
Общество, 17.06.2020
Региональное управление Почты России в Бурятии предлагает жителям республики подключиться к сервису отправки электронных заказных писем (ЭЗП)
В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков
В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков
Общество, 17.06.2020
Полицейские остановили его, когда мужчина ехал в Улан-Удэ
В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки
В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки
Общество, 17.06.2020
Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе
В Улан-Удэ дети приготовили «дорожный завтрак»
В Улан-Удэ дети приготовили «дорожный завтрак»
Общество, 17.06.2020
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»
Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества
Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества
Общество, 17.06.2020
К контролю подключился Госстройжилнадзор

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^