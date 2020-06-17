Женщина продала 60 таблеток с сибутрамином
В Чите 35-летняя местная жительница сбыла 60 таблеток для похудения. По заключению эксперта, изъятые у подозреваемой капсулы являются сильнодействующим веществом сибутрамином, запрещенным к обороту в Российской Федерации, общей массой 19 граммов.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалке грозит реальный срок из-за продажи таблеток для похудения
Общество, Фото:
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