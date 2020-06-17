В Забайкалье выпустили более 400 тысяч мальков пеляди

Общество, Фото: пресс-служба минприроды Забайкальского края

Рыбную молодь выпустили в озеро Иван



16 июня в Читинском районе Забайкальского края в озеро Иван выпустили 400 тысяч мальков пеляди. Выпуск рыбы проходил в рамках компании по искусственному воспроизводству биологических ресурсов в регионе. Участниками акции стали организации-недропользователи Забайкалья. Основная миссия экологического мероприятия — восстановление популяции рыбы в Ленском бассейне, к которому относится озеро Иван.



- Отгрузка молоди производилась с Бельского рыбоводного завода, который расположен в Усольском районе Иркутской области. И далее транспортировалась на автомобилях непосредственно до места выпуска в озеро Иван, – пояснили сотрудники природного парка «Ивано-Арахлейский».



Мальков выпускали щадящим образом, чтобы в естественной среде выжило максимальное количество. Рыба всего несколько сантиметров в длину и весит всего полграмма. Но уже достаточно взрослая для того, чтобы выжить в естественной среде. Пелядь или, как ее ещё называют, сырок относят к роду сиговых и семейству лососевых. Чаще всего она встречается в водах Амура, озёрах бассейна Северного Ледовитого океана. Средняя длина особи до 40 сантиметров, а вес — около 3 килограммов.



Выпуск мальков проходил под контролем сотрудников федеральной службы Рыбоохраны и министерства природных ресурсов Забайкальского края. Предварительно территория озера Иван на участках береговых полос была очищена от мусора. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

