В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам

После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску горожанки к компании о защите прав потребителей - по апелляционной жалобе этой организации на решение мирового судьи.



Обращаясь в суд, истец просила взыскать с ответчика уплаченную денежную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере 50% от взысканной суммы, судебные расходы.



В обоснование требований жительница Улан-Удэ указала, что в июле 2019 года между женщиной и фирмой был заключён договор на посещение сауны для празднования дня рождения её ребенка. В сауне ребёнок улан-удэнки и приглашённые дети купались в бассейне. После у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель. Четверых детей вовсе доставили в медицинское учреждение, где им поставили диагноз - контактный дерматит, конъюнктивит на хлорсодержащие вещества.



Истец обратилась к ответчику с письменным требованием о возврате средств, компенсации морального вреда и оплате услуг юриста, в удовлетворении требований истца было отказано.



- Решением мирового судьи судебного участка Советского района Улан-Удэ исковые требования удовлетворены частично, постановлено взыскать с ответчика в её пользу стоимость посещения сауны, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей, штраф и расходы по оплате услуг адвоката, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



Не согласившись с решением, представитель компании подал апелляционную жалобу.



Апелляционным определением Советского районного суда решение мирового судьи было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения.



- Таким образом, разрешая спор по существу, суд первой инстанции, оценив в совокупности, в соответствии с правилами ст. 67 ГПК РФ, представленные сторонами доказательства, пришёл к правильному выводу о наличии недостатка услуги, а именно не соблюдение ответчиком требований санитарных правил и норм при обслуживании бассейна, - отметили в пресс-службе суда.



На решение мирового судьи и апелляционное определение Советского районного суда Улан-Удэ фирмой была подана кассационная жалоба.



Кассационным определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции города Кемерово от апреля 2020 года решение мирового судьи от октября 2019 года и апелляционное определение райсуда Улан-Удэ от декабря 2019 года оставлены без изменения, кассационная жалоба ответчика без удовлетворения.

