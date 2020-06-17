Стоимость спортивной площадки – 3 миллиона рублей
Девять районов Бурятии получили современные многофункциональные площадки для подготовки и приёма нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обладателями новых спортивных площадок стоимостью 3 миллиона рублей в Бурятии стали жители Еравнинского, Хоринского, Тарбагатайского, Кижингинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Кабанского, Баунтовского и Курумканского районов. Именно эти муниципальные образования заняли 9 первых строчек в рейтинге районов республики по внедрению комплекса ГТО за 2018 год.
- В некоторых районах работы полностью завершены, в каких-то площадки находятся в процессе установки, – рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Вячеслав Дамдинцурунов. – Ежегодно по результатам сдачи нормативов ГТО составляется рейтинг муниципальных образований в регионах, и лучшие получают новую современную спортивную площадку. Мы уверены, что совсем скоро все эти объекты будут заполнены детишками, взрослыми, представителями старшего поколения.
Площадки, состоящие из гимнастических скамей, турников, уличных тренажёров, антивандальных столов для настольного тенниса, брусьев, рукоходов и других объектов позволят всем желающим самостоятельно проводить тренировки, готовиться к выполнению нормативов комплекса, а также заниматься общей физической подготовкой. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В 9 районах Бурятии появились новые площадки ГТО
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