 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка

Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку

Сегодня в Новосибирске Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на приговор в отношении 30-летней жительницы Красночикойского района, совершившей убийство одного своего ребенка и покушавшейся на жизнь второго.

Установлено, что 14 апреля прошлого года в селе Барахоево Красночикойского района женщина, не желая заниматься воспитанием и содержанием своих детей в возрасте полутора и четырех лет, разлила в доме бензин и подожгла его, в результате чего один ребенок погиб, жизнь второго была спасена благодаря самоотверженным действиям подростка, проживавшего по соседству.

Затем мать детей, пытаясь избежать ответственности за свои поступки, утверждала, что пожар произошёл случайно, отношения к нему она не имеет. Версия была опровергнута государственным обвинением.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 21 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

- Осуждённая, не согласившись с приговором, оспорила его в апелляционном порядке. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал вынесенный приговор обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.


суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
Общество, 17.06.2020
После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество, 17.06.2020
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
Общество, 17.06.2020
Это связано с противоклещевой обработкой
На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке
На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке
Общество, 17.06.2020
У нарушителей нашли 18 рыболовные сетей
Жители Бурятии могут отправить электронные заказные письма
Жители Бурятии могут отправить электронные заказные письма
Общество, 17.06.2020
Региональное управление Почты России в Бурятии предлагает жителям республики подключиться к сервису отправки электронных заказных писем (ЭЗП)
В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков
В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков
Общество, 17.06.2020
Полицейские остановили его, когда мужчина ехал в Улан-Удэ
В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки
В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки
Общество, 17.06.2020
Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе
В Улан-Удэ дети приготовили «дорожный завтрак»
В Улан-Удэ дети приготовили «дорожный завтрак»
Общество, 17.06.2020
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»
Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества
Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества
Общество, 17.06.2020
К контролю подключился Госстройжилнадзор

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^