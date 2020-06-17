Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
Сегодня в Новосибирске Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на приговор в отношении 30-летней жительницы Красночикойского района, совершившей убийство одного своего ребенка и покушавшейся на жизнь второго.
Установлено, что 14 апреля прошлого года в селе Барахоево Красночикойского района женщина, не желая заниматься воспитанием и содержанием своих детей в возрасте полутора и четырех лет, разлила в доме бензин и подожгла его, в результате чего один ребенок погиб, жизнь второго была спасена благодаря самоотверженным действиям подростка, проживавшего по соседству.
Затем мать детей, пытаясь избежать ответственности за свои поступки, утверждала, что пожар произошёл случайно, отношения к нему она не имеет. Версия была опровергнута государственным обвинением.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 21 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.
- Осуждённая, не согласившись с приговором, оспорила его в апелляционном порядке. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал вынесенный приговор обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество, Фото:
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