«Сотые» квартала Улан-Удэ подключат к централизованному водоснабжению

Подключиться смогут 20 тысяч жителей



В этом году в Улан-Удэ начнётся масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Октябрьского района. После завершения в 2021 году у 20 тысяч жителей «сотых» микрорайонов появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят более 441 млн рублей.

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Будет построено более трёх километров магистрального водопровода в «сотые» микрорайоны, повысительная насосная станция и контррезервуары для питьевой воды, каждый из которых объёмом 3300 кубических метров.

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- Уже проведены торги и определена подрядная организация для строительства объекта, это - ООО «Фортуна». Сейчас ведутся геодезические работы, разрабатывается рабочая документация, оформляется ордер на земляные работы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

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Строительство сетей должно завершиться до декабря 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

