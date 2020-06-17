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«Сотые» квартала Улан-Удэ подключат к централизованному водоснабжению

«Сотые» квартала Улан-Удэ подключат к централизованному водоснабжению
Общество,  Фото:pixabay.com
Подключиться смогут 20 тысяч жителей

В этом году в Улан-Удэ начнётся масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Октябрьского района. После завершения в 2021 году у 20 тысяч жителей «сотых» микрорайонов появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят более 441 млн рублей.

Будет построено более трёх километров магистрального водопровода в «сотые» микрорайоны, повысительная насосная станция и контррезервуары для питьевой воды, каждый из которых объёмом 3300 кубических метров.

- Уже проведены торги и определена подрядная организация для строительства объекта, это - ООО «Фортуна». Сейчас ведутся геодезические работы, разрабатывается рабочая документация, оформляется ордер на земляные работы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Строительство сетей должно завершиться до декабря 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
водоснабжение Чистая вода
 
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