На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке

У нарушителей нашли 18 рыболовные сетей



14 июня в акватории Баргузинского залива озера Байкал сотрудники опергруппы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и инспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства провели совместный рейд.



В ходе проведения рейда были задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин на мотолодке «Амур». При осмотре лодки были обнаружены рыболовные сети в количестве 18 штук.



- В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.8.37 КоАП РФ, незаконные орудия лова изъяты. Подобные совместные рейды будут проводиться на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

