На Байкале поймали двух браконьеров на мотолодке

У нарушителей нашли 18 рыболовные сетей
14 июня в акватории Баргузинского залива озера Байкал сотрудники опергруппы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и инспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства провели совместный рейд.
В ходе проведения рейда были задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин на мотолодке «Амур». При осмотре лодки были обнаружены рыболовные сети в количестве 18 штук.
- В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.8.37 КоАП РФ, незаконные орудия лова изъяты. Подобные совместные рейды будут проводиться на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
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Общество, Фото:
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