Это связано с противоклещевой обработкой
В парках Улан-Удэ запланирована противоклещевая обработка территории. Завтра, 18 июня, обработка состоится в парках Юбилейный, имени Орешкова, Кристальный. В четверг, 19 июня – в парке имени Жанаева и Молодёжный.
⠀
В день обработки парки будут закрыты, сообщили в дирекции по паркам.
Как сообщал «Байкал-Daily», долгое время парки Улан-Удэ были закрыты из-за введённых ограничительных в связи с угрозой распространения коронавируса. 11 июня они открылись. Горожане ринулись на прогулки.
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Региональное управление Почты России в Бурятии предлагает жителям республики подключиться к сервису отправки электронных заказных писем (ЭЗП)
Полицейские остановили его, когда мужчина ехал в Улан-Удэ
Взамен он оставил свой
Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»
Десять жителей стали жертвами аферистов
К контролю подключился Госстройжилнадзор
Во время занятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты
Фотоловушка зафиксировала косолапого на севере республики
Для участия в акции нужно поставить специальные хештеги
Он попросил её купить алкоголь, сообщив пин-код от карты
Прокурор района внёс представление руководителю муниципального учреждения
Он изнасиловал более 20 женщин, двух - убил
В этот момент их задержали полицейские
Проезд будет закрыт до середины июля