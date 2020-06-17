Жители Бурятии могут отправить электронные заказные письма

Региональное управление Почты России в Бурятии предлагает жителям республики подключиться к сервису отправки электронных заказных писем (ЭЗП)



Отправить электронные письма могут не только государственные органы, но и коммерческие предприятия. В настоящее время население получает в виде ЭЗП постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и уведомления от Пенсионного фонда России по Бурятии. Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение. Особенно в настоящее время такой подход устраивает многих предпринимателей.



Отметим, что данной услугой имеют право пользоваться граждане при наличии подтверждённой учётной записи на портале государственных услуг gosuslugi.ru. Также отправлять заказные письма в адрес государственных органов и частных лиц можно непосредственно с телефона или компьютера.



Возможность отслеживания почтового отправления по трек-номеру позволяет клиенту проследить весь путь прохождения посылки. О поступлении заказного письма Почта России известит клиента СМС-сообщением или электронным письмом.



Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте https://zakaznoe.pochta.ru.

