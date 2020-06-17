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В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков

В Бурятии мужчина сел за руль после употребления наркотиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские остановили его, когда мужчина ехал в Улан-Удэ

Вечером 13 июня сотрудники ДПС на дороге «Кяхта-Бичура», в пяти километрах от села Мурочи, остановили автомобиль. Поведение водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения.

Подозрения подтвердились, когда полицейские нашли в салоне машины свёрток с гашишем массой около 6 граммов, а освидетельствование мужчины указало на потребление им запрещённого вещества.

40-летний улан-удэнец признался в употреблении наркотика. Он рассказал, что гостил в Кяхтинском районе у родителей и в нескольких километрах от села собрал марихуану. После чего, горожанин изготовил гашиш, который и был изъят правоохранителями по его возвращению в столицу республики.

Возбуждено уголовное дело. Также полицейскими в отношении мужчины составлен административный протокол за употребление наркотика. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, он отстранён от управления автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


наркотики
 
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