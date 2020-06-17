Герой Советского Союза Гавриил Митин работал кузнецом в селе Новая Кука
Мемориальную доску Герою Советского Союза Гавриилу Митину установят на здании школы в селе Новая Кука Забайкальского края. Инициатором установки мемориальной доски Гавриилу Митину выступила краевая общественная организация ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Гавриил Митин проходил действительную военную службу в Забайкальском военном округе. После службы работал кузнецом в селе Новая Кука. В октябре 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Служил командиром отделения 1905 стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии, которая в мае 1941 года была передислоцирована из Читы на запад.
16 ноября 1941 года в составе группы истребителей танков во главе с политруком Василием Клочковым участвовал в отражении многочисленных атак противника у разъезда Дубосеково. Группа из 28 панфиловцев уничтожила 18 танков. В боях погибли 26 панфиловцев, в том числе Гавриил Митин. Он был посмертно награждён званием Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью фонда развития Забайкальского края.
В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
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