Житель Бурятии угнал велосипед, потому что он ему понравился

Взамен он оставил свой



33-летний житель села Кабанск украл велосипед, оставленный 66-летней женщиной около магазина самообслуживания. Сама потерпевшая ушла за покупками.



Нетрезвый мужчина сам приехал на велосипеде. Однако чужой ему приглянулся больше и, оставив своего «двухколёсного друга», он на велосипеде односельчанки уехал домой. Причинённый ущерб составил 3 тысячи рублей.



Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на входе в торговую точку, мужчина был установлен и задержан полицейскими. В ограде его дома обнаружен угнанный велосипед.



Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает, злоупотребляет спиртным.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





