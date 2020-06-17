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В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки

В Бурятии огнемётчики начали курс интенсивной подготовки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе

В Бурятии на полигоне Онохой огнемётные расчёты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа начали осваивать интенсивный курс боевой подготовки.

В ходе занятий военные оттачивают мастерство по загрузке боекомплекта с огнеметами РПО-А «Шмель», посадке в боевые машины, спешивании в условном районе выполнения задач, а также занятии огневых позиции с отработкой нормативов по инженерному обеспечению. При этом огнемётчики используют особенности рельефа местности, и с учетом этого выбирают положение для стрельбы.

Помимо этого, занятия проходят на огненно-штурмовой полосе. Огнемётчики действуют в составе боевых групп, составленных из двух человек, в полном снаряжении. Здесь же отрабатываются нормативы по оказанию медпомощи, эвакуации условно раненых, а также личной и коллективной защиты от поражающих факторов оружия массового поражения.

- В конце курса военнослужащие совершат 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности и выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения. При этом около половины всех занятий пройдет в ночное время, - сообщили в пресс-службе ВВО.
ВВО учения
 
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