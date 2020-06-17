Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ совместно с педагогами Дома творчества «Форус» организовали и провели профилактическую акцию «Завтрак с ПДД». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»
Участники летней смены дистанционного лагеря «ФорусГрад» оформили свой завтрак в виде дорожных знаков, светофора, транспортных средств и в такой необычной форме повторили основные правила дорожного движения.
Все «дорожные блюда» были яркими и интересными. В ходе акции ребята также поучаствовали в тематической онлайн-викторине, прошли интерактивный квест, разгадали «транспортный кроссворд» и просмотрели обучающие ролики и мультфильмы по безопасному поведению на проезжей части, сообщили в ОГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ дети приготовили «дорожный завтрак»
Общество, Фото:
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