Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам почти миллион рублей

Десять жителей стали жертвами аферистов



Накануне 10 жителей Иркутской области обратились в полицию с сообщениями о хищении у них денежных средств. В общей сложности потерпевшие передали мошенникам около 800 тысяч рублей.



Жертвами криминальных деяний стали 6 женщин и 4 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. Шесть из них – жители Иркутска.



Наибольшую сумму мошенникам удалось получить через звонки от имени сотрудников банка с сообщением о попытке похищения денег и необходимости перевода всех сбережений на резервный счет. Таким образом 75-летний пенсионер из Братска перевел на счет злоумышленников 224 тысячи рублей.



- При аналогичных обстоятельствах со счёта другого пенсионера, 69-летнего иркутянина, пропало 142 тысячи рублей. А 47-летняя иркутянка после такого же общения с аферистом недосчиталась на своей карте 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Ещё четверо пострадавших остались без денег, попытавшись внести предоплату за предполагаемую покупку на платформе «Авито», социальные сети «Одноклассники» и Инстаграм. Схема была одинаковой - пострадавшие переводили деньги за товар, после чего продавец переставал выходить на связь.





