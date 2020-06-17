Десять жителей стали жертвами аферистов
Накануне 10 жителей Иркутской области обратились в полицию с сообщениями о хищении у них денежных средств. В общей сложности потерпевшие передали мошенникам около 800 тысяч рублей.
Жертвами криминальных деяний стали 6 женщин и 4 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. Шесть из них – жители Иркутска.
Наибольшую сумму мошенникам удалось получить через звонки от имени сотрудников банка с сообщением о попытке похищения денег и необходимости перевода всех сбережений на резервный счет. Таким образом 75-летний пенсионер из Братска перевел на счет злоумышленников 224 тысячи рублей.
- При аналогичных обстоятельствах со счёта другого пенсионера, 69-летнего иркутянина, пропало 142 тысячи рублей. А 47-летняя иркутянка после такого же общения с аферистом недосчиталась на своей карте 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ещё четверо пострадавших остались без денег, попытавшись внести предоплату за предполагаемую покупку на платформе «Авито», социальные сети «Одноклассники» и Инстаграм. Схема была одинаковой - пострадавшие переводили деньги за товар, после чего продавец переставал выходить на связь.
Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам почти миллион рублей
Общество, Фото:
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