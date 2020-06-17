В Кабанском районе Бурятии проведут танцевальный флешмоб

Онлайн-конкурс будет приурочен к празднованию Дня молодёжи



В Кабанском районе пройдёт районный онлайн-конкурс танцевального флешмоба «#ДвигайПозитив», посвящённый Дню молодёжи. В мероприятии могут принимать участие жители Кабанского района любого возраста. Приглашаются команды от муниципальных поселений, организаций и учреждений. Количество участников не ограничено.



Для участия в конкурсе необходимо исполнить танец под заданную музыку, записать его на видео и отправить координаторам под хештегом #двигайпозитив. При исполнении танца команды используют маски и соблюдают дистанцию в 1,5 метра. Приветствуется креативное оформление масок символикой России и Кабанского района, наличие флагов, воздушных шаров. Видеоматериалы направляются на почту rdk-kabansk@mail.ru до 24 июня с пометкой «Конкурс флешмобов».



Итоги подведут 25 июня. Трансляция финального видеоролика участников конкурса с оглашением итогов в социальных сетях состоится 27 июня, в День молодёжи России. Главным приз учреждён главой Кабанского района. Остальные участники получат поощрительные призы. Об этом сообщает районная администрация.



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