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Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества

Ремонт дворов Улан-Удэ под тройным контролем качества
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
К контролю подключился Госстройжилнадзор

Ремонт городских дворов под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Впервые в этом году независимую оценку проводит Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора (Госстройжилнадзор).

От администрации Улан-Удэ за качество выполнения работ во дворах на всех этапах отвечает комитет городского хозяйства и МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Участие в мониторинге Госстройжилнадзора вправе принимать общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации.

Госстройжилнадзор размещает на сайте http://egov-buryatia.ru/rsgji план-график мероприятий для возможности планирования участия в мониторинге представителей общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций.

- Основаниями для проведения проверок являются уведомления от органов местного самоуправления, обращения и заявления горожан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения из средств массовой информации, - уточнили в мэрии.

С начала ремонта дворов специалисты Госстройжилнадзора провели 16 инспекционных объездов, как плановых, так и по обращениям улан-удэнцев.

- Наша главная задача – обеспечить условия для скорейшего устранения всех замечаний с тем, чтобы перед жителями были исполнены все обязательства. Работа не заканчивается установкой и благоустройством дворовых территорий и общественных пространств. Следом начинается поддержание объектов в нормативном состоянии, контроль и устранение возникающих проблем. Наши горожане также заботятся об объектах благоустройства и сообщают о появившихся на них повреждениях, за что мы им очень благодарны, - сказала начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

В 2020 году запланировано проведение работ на сумму 104,3 млн рублей, будет благоустроено 56 дворовых территорий: в Железнодорожном районе – 18 дворов, в Советском районе – 20 дворов, в Октябрьском районе – 18 дворов.

благоустройство
 
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