Во время занятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты
В Бурятии военные танкового соединения Восточного военного округа провели тактические тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок.
На занятиях снайперы тщательно изучили компоновку различных моделей боевых и гражданских квадрокоптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты, уничтожались БЛА на дальности до одной тысячи метров.
Военные действовали при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по операторам БЛА условного противника. Тренировки проходили как в дневное, так и ночное время, сообщили в пресс-службе ВВО.
Кроме того, снайперы отработали ведение прицельного огня по светоотражающей мишени, когда она видна считанные секунды, а также маскировку позиции и скрытное перемещение на местности.
В Бурятии снайперы поразили беспилотники условного противника
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