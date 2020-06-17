В Бурятии снайперы поразили беспилотники условного противника

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Во время занятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты



В Бурятии военные танкового соединения Восточного военного округа провели тактические тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок.



На занятиях снайперы тщательно изучили компоновку различных моделей боевых и гражданских квадрокоптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты, уничтожались БЛА на дальности до одной тысячи метров.



Военные действовали при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по операторам БЛА условного противника. Тренировки проходили как в дневное, так и ночное время, сообщили в пресс-службе ВВО.



Кроме того, снайперы отработали ведение прицельного огня по светоотражающей мишени, когда она видна считанные секунды, а также маскировку позиции и скрытное перемещение на местности.

