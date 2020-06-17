Фотоловушка зафиксировала косолапого на севере республики
В Северо-Байкальском районе Бурятии в объектив фотоловушки попал бурый медведь.
- Сработала фотоловушка, думали «чёрные» лесорубы, а оказалось медведь! Вышел всего в трёх километрах от посёлка Новый Уоян, наверное, местные жители что-то вкусное готовили, вот он и вышел на запах. Они тут часто спокойно прогуливаются, - рассказал главный лесничий Уоянского лесничества Андрей Тихонов.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, нередко лесникам приходится встречаться с животными один на один.
«Когда выезжаем на пожары, часто встречаем лесных животных. В прошлом году мне попался изюбрь, всего в нескольких метрах от меня стоял! Жаль, что сфотографировать не успел, он нас увидел и убежал», - поделился Андрей Тихонов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бичурском лесничестве фотоловушка зафиксировала косулю.
Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей.
В Бурятии медведь позировал перед фотоловушкой
Общество, Фото:
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