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В Бурятии разыграли путёвку на чемпионат России по киберфутболу

В Бурятии разыграли путёвку на чемпионат России по киберфутболу
Общество, 
Победителем стал Владислав Доржиев

В Бурятии завершился турнир по киберфутболу. Были выявлены призёры отборочного турнира на чемпионат России под эгидой РФС. В соревнованиях участвовало 16 претендентов, которые сыграли групповой этап по швейцарской системе с последующей стадией плей-офф, начиная с 1/8 финала.

На первом этапе финальной «пульки» участвовали все игроки. Победителем признавался тот, кто одержит две победы. В этой части наиболее ярким матч вышел между Дмитрием Эрдыниевым и Андреем Дансаруновым. В первой встрече Дмитрий выиграл со счётом 2:0. Во втором Андрей всё же взял реванш, сыграв 3:2. В третьем матче Эрдыниев был на голову сильнее и одержал уверенную победу.

В следующей ступени турнира встретились Иса Алиев и Юрий Дамбаев. В жаркой перестрелке победил народный комментатор Юрий с результатами 2:3, 3:2, 1:4. Дамбаев далее уступил Никите Ларионову в полуфинале.

Со второй половины турнирной сетки вперёд вышел Владислав Доржиев, по рабочим обстоятельствам отсутствовавший во время основной части и финишировавший в групповом этапе только на 9 месте. Плавно дойдя до финала, он столкнулся с достойным соперником. Победителя удалось установить только по результатам пятого матча. Минимально обыграв соперника, чемпионом Бурятии стал Доржиев.

Третье место было решено разделить между Сергеем Шубиным и Юрием Дамбаевым. Призёры будут награждены медалями, кубками, небольшими денежными вознаграждениями и сертификатами от партнёров.

Владислав Доржиев получил возможность участвовать в основном этапе чемпионата России по киберфутболу от Бурятии. Он также состоится в режиме онлайн. Финальный этап будет сыгран в лан-режиме в Москве в конце июля. Об этом сообщает федерация киберфутбола Улан-Удэ.
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