Читинка украла с банковской карты пенсионера 30 тысяч рублей

Он попросил её купить алкоголь, сообщив пин-код от карты



В полицию с заявлением о краже обратился 66-летний читинец. Пенсионер распивал спиртные напитки со своими знакомыми, в компании которых находилась и ранее судимая 48-летняя жительница Читы.



Потерпевший дал женщине свою банковскую карту, сообщил от неё пин-код и попросил сходить в магазин за алкоголем. Купив спиртное, женщина сняла с карты 30 тысяч рублей. Пропажу потерпевший обнаружил только спустя две недели.



Женщина была установлена и задержана. От неё получены признательные показания. Чужими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.



В отношении читинки возбуждено уголовное дело за кражу. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





