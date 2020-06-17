Он попросил её купить алкоголь, сообщив пин-код от карты
В полицию с заявлением о краже обратился 66-летний читинец. Пенсионер распивал спиртные напитки со своими знакомыми, в компании которых находилась и ранее судимая 48-летняя жительница Читы.
Потерпевший дал женщине свою банковскую карту, сообщил от неё пин-код и попросил сходить в магазин за алкоголем. Купив спиртное, женщина сняла с карты 30 тысяч рублей. Пропажу потерпевший обнаружил только спустя две недели.
Женщина была установлена и задержана. От неё получены признательные показания. Чужими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.
В отношении читинки возбуждено уголовное дело за кражу. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла с банковской карты пенсионера 30 тысяч рублей
Общество, Фото:
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