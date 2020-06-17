«Тулунскому маньяку» предъявлено окончательное обвинение

Он изнасиловал более 20 женщин, двух - убил
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна. Ему предъявлено окончательное обвинение в убийстве двух человек, чтобы скрыть другое преступление, изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.
С 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин в Тулуне. Мужчина действовал всегда по одной схеме - под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.
Для раскрытия преступлений была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи СКР и полицейские.
Правоохранители обладали минимумом информации о внешности и других особенностях насильника. Жертвы сообщали лишь обрывочные или противоречащие друг другу сведения о нападавшем. Всё, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, – это усы, характерная кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды. Под такие критерии условно подпадали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов.
Наиболее вероятный возраст мужчины, со слов потерпевших, составлял от 40 до 65 лет. Лица именно этой категории и профессиональной деятельности проверялись в приоритетном порядке.
В январе 2019 года был задержан местный житель, который имел сходство с субъективным портретом преступника. У мужчины был взят генетический материал и направлен на исследование.
Проведённая экспертиза показал, что генетический профиль мужчины совпал с генетическим профилем преступником. Он был задержан, на основании ходатайства органов предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В качестве свидетелей следователи допросили более 5000 человек, в том числе проживающих в различных регионах России. Назначены и проведены 300 генетических, 5 медицинских, дактилоскопическая, судебные экспертизы и стационарная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, а также назначено и проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученных образцов эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий.
Материалы уголовного дела насчитывают более 100 томов.
Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», онлайн-кинотеатр «Premier» выпустил фильм о «тулунском маньяке». В нём жертвы насильника подробно рассказали свои истории.
Изначально, мужчине было предъявлено обвинение по 11 эпизодам по двум статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». После задержания обвиняемый признался ещё в 13 преступлениях, но следователи считают, что жертв было не меньше 50. Двух девушек он убил.
«Тулунскому маньяку» предъявлено окончательное обвинение
Общество, Фото:
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