В Забайкалье мужчины пока ждали знакомого, собрали коноплю

Общество, Фото: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

В этот момент их задержали полицейские



Сотрудники полиции по Читинскому району задержали жителей краевой столицы, в возрасте 22 и 46 лет, которые собирали дикорастущую коноплю.



Они приехали в село в Читинском районе к знакомому на такси. Но мужчины не оказалось дома. Увидев неподалёку растущую дикорастущей конопли, задержанные стали её рвать. В этот момент они были арестованы сотрудниками полиции.



- В настоящее время изъятое у задержанных растительное вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





