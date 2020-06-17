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В Забайкалье мужчины пока ждали знакомого, собрали коноплю

В Забайкалье мужчины пока ждали знакомого, собрали коноплю
Общество,  Фото:пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
В этот момент их задержали полицейские

Сотрудники полиции по Читинскому району задержали жителей краевой столицы, в возрасте 22 и 46 лет, которые собирали дикорастущую коноплю.

Они приехали в село в Читинском районе к знакомому на такси. Но мужчины не оказалось дома. Увидев неподалёку растущую дикорастущей конопли, задержанные стали её рвать. В этот момент они были арестованы сотрудниками полиции.

- В настоящее время изъятое у задержанных растительное вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


Забайкальский край наркотики
 
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