В этот момент их задержали полицейские
Сотрудники полиции по Читинскому району задержали жителей краевой столицы, в возрасте 22 и 46 лет, которые собирали дикорастущую коноплю.
Они приехали в село в Читинском районе к знакомому на такси. Но мужчины не оказалось дома. Увидев неподалёку растущую дикорастущей конопли, задержанные стали её рвать. В этот момент они были арестованы сотрудниками полиции.
- В настоящее время изъятое у задержанных растительное вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчины пока ждали знакомого, собрали коноплю
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фотоловушка зафиксировала косолапого на севере республики
Для участия в акции нужно поставить специальные хештеги
Он попросил её купить алкоголь, сообщив пин-код от карты
Прокурор района внёс представление руководителю муниципального учреждения
Он изнасиловал более 20 женщин, двух - убил
В этот момент их задержали полицейские
Проезд будет закрыт до середины июля
Горячая вода не поступит в дома, отключённые по графику для капитальных работ, а также дома, где продолжают устранять порывы
Акробат Арсалан Аюшеев увлёкся национальными видами спорта. ВИДЕО
В регионе более 1200 человек выздоровели
Таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности
Его привлекли к административной ответственности
Профессии получил 71 человек
Женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей
Уголовное дело направлено в прокуратуру