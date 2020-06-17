Проезд будет закрыт до середины июля
С 18 июня по 15 июля закроют движение по проезду Бальбурова, что находится на ПВЗ в Улан-Удэ. Это связано с ремонтом дороги.
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На участке проезда Бальбурова, протяжённостью 0,56 км, будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые бордюры и нанесена дорожная разметка. Общая стоимость работ составит 5,6 млн рублей.
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Из-за ремонта будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 4, 30, 37, 40, 55, 59, 100.
Автобусы № 4, 30, 37, 40, 100 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по проезду Бальбурова в направлении ул. Николая Петрова через ул. Октябрьская, ул. Буйко, пр. Бальбурова, далее - по утверждённой схеме.
Автобусы маршрутов № 55, 59 будут объезжать закрытый участок в направлении ул. Гвардейская через ул. Октябрьская, ул. Гвардейская, далее - по утверждённой схеме.
В пресс-службе мэрии отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.
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Как сообщал «Байкал-Daily», недавно завершился ремонт на улицах Жердева и Калашникова. Здесь также был закрыт проезд. Однако ремонт затянулся из-за погодных условий на несколько дней.
В Улан-Удэ из-за ремонта вновь перекроют дорогу
Общество, Фото:
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