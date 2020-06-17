 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июня

16 Июня

Популярное

Соцучреждения Бурятии присоединились к акциям в День России

Соцучреждения Бурятии присоединились к акциям в День России
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Государственный праздник отметили флешмобами, конкурсами и прочими мероприятиями

Необычная акция «Испеки пирог и скажи спасибо» стартовала ко Дню России в социальных сетях. По условиям акции её участники должны были испечь пирог и в знак благодарности за добрые дела, самоотверженный труд или достижения в работе подарить какому-либо. Идею подхватили и в Бурятии. Коллектив Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева сделал сдобную выпечку и украсил её триколором российского флага. Праздничный пирог подарили Кяхтинскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый».

Также воспитанники и сотрудники учреждения приняли участие в акции «Общероссийское исполнение гимна», «#Окна России». Цель проведения мероприятий было формирование у детей представлений о России как о государстве, о родной стране, воспитание чувства любви к Родине. Завершился праздник танцевальным флэшмобом «Россия».

Присоединился ко всероссийскому флешмобу «#Окна России» и Курумканский центр социальной помощи семье и детям. Ребята вместе с воспитателями и педагогами украсили окна учреждения рисунками, картинками и надписями, посвящёнными России, опубликовали фото в соцсети с хештегом акции.

Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли участие в конкурсе рисунков, своими руками испекли праздничный пирог, украсив его в духе государственного праздника, а также организовали вместе с воспитателями танцевальный флешмоб.

В рамках празднования «Дня России» реабилитационный центр «Светлый» организовал конкурс творческих работ «Россия – Родина моя!». Он проходил дистанционно, и в нём приняли участие дети, получающие услуги в полустационарной форме обслуживания. В своих творческих работах они использовали нетрадиционную технику, разные виды аппликаций.

Применив усилия, упорство, выдержку и фантазию, дети достигли результата своими руками. Победителем конкурса стала Юля К. В своей работе она использовала нетрадиционную технику рисования на бумаге с помощью втулки. Второе место заняла Даша Ф. с работой, нарисованной с помощью губки и зубной щётки. Третье место досталось Андрею Б., сделавшему аппликацию с помощью салфеток и украшение «Окно России». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Бурятия Кяхтинский район Бичурский район Курумканский район Улан-Удэ минсоцзащиты день России акция конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
В селе Забайкалья установят мемориальную доску герою-панфиловцу
Общество, 17.06.2020
Герой Советского Союза Гавриил Митин работал кузнецом в селе Новая Кука
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Общество, 17.06.2020
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
В Иркутске горела школа
В Иркутске горела школа
Общество, 17.06.2020
Возгорание было своевременно выявлено
В Бурятии «Свеча памяти» пройдёт в онлайн-режиме
В Бурятии «Свеча памяти» пройдёт в онлайн-режиме
Общество, 17.06.2020
Акция будет платная, деньги передадут в помощь ветеранам
Семья в Бурятии развивает агротуризм
Семья в Бурятии развивает агротуризм
Общество, 17.06.2020
Для иностранцев проводят мастер-классы и экскурсии
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
В Улан-Удэ празднование дня рождения в сауне обернулось для 4 детей обращением к врачам
Общество, 17.06.2020
После купания в бассейне у них появился зуд и жжение в глазах, слезотечение, кашель
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Забайкалка получила 21 год лишения свободы за убийство своего ребёнка
Общество, 17.06.2020
Жизнь второго ребёнка была спасена благодаря соседу-подростку
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
В Улан-Удэ два дня будут закрыты парки
Общество, 17.06.2020
Это связано с противоклещевой обработкой

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^