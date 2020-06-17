Соцучреждения Бурятии присоединились к акциям в День России

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Государственный праздник отметили флешмобами, конкурсами и прочими мероприятиями



Необычная акция «Испеки пирог и скажи спасибо» стартовала ко Дню России в социальных сетях. По условиям акции её участники должны были испечь пирог и в знак благодарности за добрые дела, самоотверженный труд или достижения в работе подарить какому-либо. Идею подхватили и в Бурятии. Коллектив Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева сделал сдобную выпечку и украсил её триколором российского флага. Праздничный пирог подарили Кяхтинскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый».



Также воспитанники и сотрудники учреждения приняли участие в акции «Общероссийское исполнение гимна», «#Окна России». Цель проведения мероприятий было формирование у детей представлений о России как о государстве, о родной стране, воспитание чувства любви к Родине. Завершился праздник танцевальным флэшмобом «Россия».



Присоединился ко всероссийскому флешмобу «#Окна России» и Курумканский центр социальной помощи семье и детям. Ребята вместе с воспитателями и педагогами украсили окна учреждения рисунками, картинками и надписями, посвящёнными России, опубликовали фото в соцсети с хештегом акции.



Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приняли участие в конкурсе рисунков, своими руками испекли праздничный пирог, украсив его в духе государственного праздника, а также организовали вместе с воспитателями танцевальный флешмоб.



В рамках празднования «Дня России» реабилитационный центр «Светлый» организовал конкурс творческих работ «Россия – Родина моя!». Он проходил дистанционно, и в нём приняли участие дети, получающие услуги в полустационарной форме обслуживания. В своих творческих работах они использовали нетрадиционную технику, разные виды аппликаций.



Применив усилия, упорство, выдержку и фантазию, дети достигли результата своими руками. Победителем конкурса стала Юля К. В своей работе она использовала нетрадиционную технику рисования на бумаге с помощью втулки. Второе место заняла Даша Ф. с работой, нарисованной с помощью губки и зубной щётки. Третье место досталось Андрею Б., сделавшему аппликацию с помощью салфеток и украшение «Окно России». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

