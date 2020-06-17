«Бурятский Джеки Чан» стреляет из лука и разбивает кости в кувырке

Также акробат решил попробовать себя в стрельбе из лука. Арсалан прозвал себя Робин Гудом и представил сразу две необычные техники – он попал в воздушный шар во время выполнения бокового сальто и поразил цель, держа лук между ног.Пользователи Сети пишут: «Реально классно! Народные традиции и современность», «Прокачиваешь традиции, круто», «Оу, это было опасно, но круто», «Зов предков», «Леголас бурятский».В последнем посте Арсалан рассказал, что у него появились проблемы с шейным отделом позвоночника и головой, но отметил, что обязательно получит лечение. К посту он прикрепил видео, в котором выполняет кувырок с косой.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Арсалан публиковал на своей странице видео, где проделывает опасный трюк – делает сальто с крыши гаража и при приземлении с одного удара разрубает полено.