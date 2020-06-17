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«Бурятский Джеки Чан» стреляет из лука и разбивает кости в кувырке

«Бурятский Джеки Чан» стреляет из лука и разбивает кости в кувырке
Общество,  Фото:скриншот
Акробат Арсалан Аюшеев увлёкся национальными видами спорта. ВИДЕО

Артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев продолжает удивлять пользователей соцсетей новыми эффектными трюками. Недавно он, вероятно, увлёкся национальными видами спорта и выложил целую серию видео в Instagram.

Так, на одном видео Арсалан разбил хребтовую кость в своём фирменном стиле – прямо во время выполнения сальто. Он отметил, что трюк очень сложный и выполнить его удалось не с первой попытки.



Также акробат решил попробовать себя в стрельбе из лука. Арсалан прозвал себя Робин Гудом и представил сразу две необычные техники – он попал в воздушный шар во время выполнения бокового сальто и поразил цель, держа лук между ног.



Пользователи Сети пишут: «Реально классно! Народные традиции и современность», «Прокачиваешь традиции, круто», «Оу, это было опасно, но круто», «Зов предков», «Леголас бурятский».

В последнем посте Арсалан рассказал, что у него появились проблемы с шейным отделом позвоночника и головой, но отметил, что обязательно получит лечение. К посту он прикрепил видео, в котором выполняет кувырок с косой.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Арсалан публиковал на своей странице видео, где проделывает опасный трюк – делает сальто с крыши гаража и при приземлении с одного удара разрубает полено. 


стрельба из лука акробатика
 
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