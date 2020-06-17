Забайкалец подкинул потерпевшему украденный телевизор

Таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности



В начале апреля в полицию Борзинского района Забайкалья обратился житель села Курунзулай и сообщил, что во время его отсутствия из дома пропал телевизор «LG», стоимостью 11 тысяч рублей. Вор проник в жилище, взломав дверь.



Сотрудникам уголовного розыска сообщили, что к краже может быть причастен местный житель. Спустя несколько дней потерпевший обнаружил во дворе дома украденный телевизор, который ему подкинули.



Полицейскими был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый житель села Курунзулай. От него получены признательные показания.



Выяснилось, когда мужчина узнал, что его подозревают в краже, отнёс телевизор обратно, надеясь избежать уголовной ответственности.



За кражу возбуждено уголовного дело. Мужчине грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





