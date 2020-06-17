В Бурятии собственник земельного участка воспрепятствовал проведению проверки

Его привлекли к административной ответственности



В Бурятии госинспектор назначил 9 июня внеплановую проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения в местности «Корникова» Еравнинского района.



- Собственник участка был уведомлён о предстоящей проверке, однако в день контрольного мероприятия он не явился, тем самым воспрепятствовал законной деятельности должностного лица, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.19.4.1 КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд Еравнинского района Бурятии.

