Профессии получил 71 человек
В исправительной колонии №7 Бурятии в 2019-2020 учебном году получили профессию 71 человек. Профессиональное училище №256 при колонии выпустило 63 швеи и 8 электросварщиков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
По итогам квалификационных экзаменов присвоена квалификация «Швея четвёртого разряда» – 2 осуждённым, третий разряд получили 19 человек, на второй разряд защитились 35 человек, и первый разряд получили семеро осуждённых.
В учреждении в этом году впервые обучили специальности «Электросварщик ручной сварки», четвёртый разряд присвоен одному человеку; третий разряд – 3 осуждённым, второй разряд получили 4 человека.
Осуждённые женщины в Бурятии выучились на электросварщиков и швей
Общество, Фото:
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