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Иркутянка фиктивно прописала в своей квартире 20 иностранцев

Иркутянка фиктивно прописала в своей квартире 20 иностранцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей

В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

Как выяснилось, иркутянка с июня 2019 по март 2020 года зарегистрировала 20 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме, расположенном на улице Карла Либкнехта, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

- В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутск фиктивная постановка на учёт
 
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