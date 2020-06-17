Иркутянка фиктивно прописала в своей квартире 20 иностранцев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей



В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.



Как выяснилось, иркутянка с июня 2019 по март 2020 года зарегистрировала 20 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме, расположенном на улице Карла Либкнехта, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.



Возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.



- В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

