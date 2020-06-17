В Бурятии ОПГ срубила деревья на 9 млн















В Бурятии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной заготовки древесины на территории Прибайкальского лесничества, совершённой организованной группой. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 9 миллионов рублей.В ходе следствия установлены девять эпизодов противоправной деятельности. Десять жителей Прибайкальского и Джидинского района республики с июня по сентябрь 2019 года срубили около 600 кубометров сосны и лиственницы.- Организатором группы «черных лесорубов» являлся ранее не судимый 33-летний житель Прибайкальского района. В организованной группе существовала строгая иерархия с безусловным авторитетом руководителя и чёткое распределение обязанностей. В целях конспирации в лесу выставлялись так называемые «фишки» - дозоры. Кроме того, использовались средства сотовой связи и радиостанции, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Транспортировка и сбыт древесины были организованы с использованием документов индивидуального предпринимателя, являющегося участником группировки.В ходе следствия наложен арест на орудия преступления, транспортные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более миллиона рублей.Расследование по уголовному делу представляло собой особую сложность в связи с многоэпизодностью преступлений и большим количеством лиц, привлечённых к уголовной ответственности. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.