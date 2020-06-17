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В Бурятии ОПГ срубила деревья на 9 млн

В Бурятии ОПГ срубила деревья на 9 млн
Общество, 
Уголовное дело направлено в прокуратуру

В Бурятии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной заготовки древесины на территории Прибайкальского лесничества, совершённой организованной группой. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 9 миллионов рублей.

В ходе следствия установлены девять эпизодов противоправной деятельности. Десять жителей Прибайкальского и Джидинского района республики с июня по сентябрь 2019 года срубили около 600 кубометров сосны и лиственницы.

- Организатором группы «черных лесорубов» являлся ранее не судимый 33-летний житель Прибайкальского района. В организованной группе существовала строгая иерархия с безусловным авторитетом руководителя и чёткое распределение обязанностей. В целях конспирации в лесу выставлялись так называемые «фишки» - дозоры. Кроме того, использовались средства сотовой связи и радиостанции, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Транспортировка и сбыт древесины были организованы с использованием документов индивидуального предпринимателя, являющегося участником группировки.

В ходе следствия наложен арест на орудия преступления, транспортные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более миллиона рублей.

Расследование по уголовному делу представляло собой особую сложность в связи с многоэпизодностью преступлений и большим количеством лиц, привлечённых к уголовной ответственности. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



черные лесорубы
 
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