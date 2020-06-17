В Иркутской области двое вооружённых «собирали ягоды» в заказнике

Мужчины, вероятно, планировали добыть косуль или изюбрей



В Иркутской области 15 июня опергруппа ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» обнаружила следы техники, ведущие в заказник «Красный Яр». Там находились двое вооружённых жителей посёлка Горячий ключ. Мужчины объяснили, что поехали за ягодой.



- Члены опергруппы усомнились в такой версии. Недалеко от места обнаружения «любителей прогуляться» находился так называемый «солонец» — прикормочная площадка для копытных, которую регулярно посещают косули, сохатые, изюбри. Добыть кого-то из них незадачливые «ягодники», похоже, просто не успели, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».



Сам факт присутствия на территории заказника с огнестрельным оружием – уже правонарушение, требующее составления протокола и проверки. Каждому из нарушителей грозит штраф до 4 000 рублей. Оружие у них изъято и передано в органы полиции.

