Организация длительное время уклонялась от налогов
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали со строительной компании крупную сумму налоговой задолженности.
Как стало известно, компания, занимающаяся строительством жилых и нежилых объектов, длительное время уклонялась от уплаты налогов и недоплатила в бюджет более 6 млн. руб.
- Результатом этого стало наложение фискальными органами инкассового поручения на счета налогоплательщика и вынесение постановлений о взыскании задолженности для исполнения судебными приставами, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Приставы обратили взыскание на дебиторскую задолженность компании. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в бюджет республики, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
В Улан-Удэ с компании взыскали 6 млн налоговой задолженности
Общество, Фото:
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