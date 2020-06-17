В Улан-Удэ с компании взыскали 6 млн налоговой задолженности

Организация длительное время уклонялась от налогов



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали со строительной компании крупную сумму налоговой задолженности.



Как стало известно, компания, занимающаяся строительством жилых и нежилых объектов, длительное время уклонялась от уплаты налогов и недоплатила в бюджет более 6 млн. руб.



- Результатом этого стало наложение фискальными органами инкассового поручения на счета налогоплательщика и вынесение постановлений о взыскании задолженности для исполнения судебными приставами, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Приставы обратили взыскание на дебиторскую задолженность компании. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в бюджет республики, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.





