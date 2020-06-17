Судно «Иркутск» загрязняло Байкал фекальными и сточными водами

Суд запретил эксплуатацию корабля



Ольхонский природоохранный прокурор в судебном порядке запретил эксплуатацию пассажирского судна, загрязняющего Байкал.



Выяснилось, что во время прокурорской проверки был установлен объект внутреннего водного транспорта «Иркутск», грубо нарушающий природоохранные нормы. При организации пассажирских перевозок предприниматель пренебрег требованиями закона и эксплуатировал судно в отсутствие сборной цистерны (контейнера) для накопления фекальных и сточных вод.



- Выявленные нарушения недопустимы и угрожают экологической безопасности, в связи с чем, судом запрещена дальнейшая эксплуатация корабля. Вернуться к ведению бизнеса судовладелец сможет только после оборудования судна необходимыми системами, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

