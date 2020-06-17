В Бурятии выросло число убийств

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также выросло число краж скота и мошенничеств



В январе – мае 2020 года в Бурятии зарегистрировано 8 543 преступления, что на 8,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года - 9 361.



Сократилось число краж на 14,9 %, в том числе с проникновением в квартиры (-31,7 %), разбоев (-56,3 %), грабежей (-4,2 %), хулиганств (-64,3 %), незаконных рубок лесных насаждений (-31,8 %).



На 21,6 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29,8 % (в январе – мае 2019 года – 34,7 %).



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+9,9 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+50 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+42,6 %) и наркотиков (+10 %). Возросло количество мошенничеств (+17,9 %), вымогательств (+18,8 %), а также краж скота (+51,9 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

