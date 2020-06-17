Мужчина утонул 10 июня
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили утонувшего 10 июня в Мухорском заливе Ольхонского района Иркутской области мужчину.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 10 июня в Мухорском заливе очевидцами была замечена моторная лодка «Компас-330» с заведённым двигателем, ходившая кругами.
Спасатели остановили лодку, осмотрели акваторию вокруг неё, обнаружили куртку и резиновые сапоги. Лодку отбуксировали до берега, обследовали береговую линию от мыса Шида до залива Щучье и береговую линию залива Бурун-Хугун, протяжённостью 1,5 км, более ничего не обнаружили.
«В течение следующих дней визуальный осмотр береговой линии и поиск на воде результатов не дал. Было принято решение об усилении группировки водолазами Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России», - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Всего за два дня работы водолазами было обследовано 53 тысячи квадратных метров. Поиск был осложнён плохой видимостью. Накануне спасатели совершили два спуска и в 50 метрах от места предположительной рыбалки, на удаленности 1200 метров от берега, на глубине 4,7 метров был найден утонувший.
Погибший был транспортирован до берега и передан сотрудникам полиции.
На Байкале нашли тело утонувшего рыбака
Общество, Фото:
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