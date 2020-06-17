Мужчине заменили условное наказание на реальное лишение свободы
Верховный суд Бурятии по апелляционному представлению государственного обвинителя изменил приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным за вождение в нетрезвом виде. Судом ему было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
В судебном заседании установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Кроме того, дважды в июне и августе 2018 года судим за аналогичные преступления. Несмотря на это в феврале текущего года вновь пьяным сел за руль автомобиля и совершил ДТП.
- Суд апелляционной инстанции с учётом того, что водитель не встал на путь исправления, доводы прокурора удовлетворил, отменив решение суда об условном осуждении и направив виновного для отбытия наказания в колонию-поселение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, Фото:
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